Pikniki 800+ w kampanii wyborczej. "To jest zupełnie naturalne i wskazane"

W 2023 roku PiS zapowiedziało podniesienie świadczenia wychowawczego z 500 do 800 złotych. Jeszcze przed wprowadzeniem podwyżki ministerstwo rodziny organizowało różnego rodzaju akcje promocyjne w tym tzw. "pikniki 800+". Poważne zastrzeżenia do tych imprez plenerowych ma NIK - pisze “Rzeczpospolita”. Kontrolerzy stwierdzili niecelowe lub niegospodarne wydatki na działania promocyjno-reklamowe. W programie "Tłit" WP poseł PiS Krzysztof Szczucki powiedział, że te pikniki odbywały się w okresie poprzedzającym kampanię. - Trudno, żeby rząd nie chwalił się swoimi osiągnięciami. To jest zupełnie naturalne i wskazane - stwierdził gość programu. Szczucki mówił, że "nie spodziewa się osiągnięć obecnego rządu, ale przynajmniej wyimaginowanymi osiągnięciami również będzie się chwalił". Poseł PiS podkreślił, że te pikniki miały za zadanie promowanie działań prospołecznych, a "to jest wpisane w zadanie rządu”. Szczucki, odnosząc się do NIK-u, stwierdził, że jest to bardzo ważna instytucja , ale "niestety w ostatnich latach jej działanie ma charakter jednokierunkowy".

Rozwiń