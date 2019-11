Pikieta pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Stanowcza reakcja Leszka Millera

Jak się panu podoba Pikiety organizowane przed domem Kaczyńskiego to Wolność słowa i Demokracja czy to już jest trochę zaczyna być nękanie mnie się nie podobają żadne Żadnymi domami Do mamy Nie podoba mi się pikieta przed domem Donalda Tuska Nie podoba mi się pikieta przed domem generała Jaruzelskiego i nie podoba mi się pikieta przed Domem Nie będzie mi się podobać żadna Pike Która jest organizowana Prywatnymi domami polityków Dlatego co to zakłóca mir domowy jeżeli są małe dzieci to Wprowadzam napięcie Steyr Chcecie demonstron Czy chcecie wybrać swój pokój Macie dziesiątki innych mięs Żeby to robić ale Przed dom