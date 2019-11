Pijany sędzia w stanie spoczynku z opuszczonymi spodniami. Waldemar Żurek mówi o nagonce

Siedział na schodkach, miał opuszczone spodnie i bieliznę do kolan. Okazał się sędzią w stanie spoczynku. Waldemar Żurek, również przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości, nie usprawiedliwia mężczyzny. Zauważa jednak, że niektóre media wykorzystują sprawę do uderzenia w całe środowisko.

Przechodnie zauważyli mężczyznę siedzącego na schodkach obok jednego z hoteli w centrum Lublina. Miał opuszczone spodnie i bieliznę do kolan oraz poobijaną twarz . Kiedy na miejscu zjawiła się policja, z kieszeni wyciągnął legitymację sędziowską. To prawdopodobnie Andrzej Ł., były prezes Sądu Okręgowego w Radomiu, sędzia w stanie spoczynku.

Choć sytuacja wydarzyła się 29 października, dopiero teraz jest o niej głośno w mediach. Sędzia Waldemar Żurek w rozmowie z WP przyznaje, że bardzo martwi go sposób przedstawienia tej sprawy.

Prawicowy portal wPolityce.pl materiałowi nadał tytuł "Tak się bawi kasta". - Wielu ludzi odczytuje to tak, że skoro jeden sędzia tak się zachował, to inni robią tak samo. Moim zdaniem pojedyncze przypadki są wykorzystywane przez media, to element nagonki - podkreśla nasz rozmówca.