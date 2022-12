Pijany poborowy odbezpieczył granat. Doszło do wybuchu

Zmobilizowany rosyjski żołnierz pod wpływem alkoholu odbezpieczył granat w kawiarni. Wraz z innym mężczyzną próbowali włożyć zawleczkę z powrotem do granatu, ale okazało się to niemożliwe. Postanowili, że wyrzucą go do śmietnika. Do zdarzenia doszło w rosyjskim Woroneżu. Jedna osoba została ranna.