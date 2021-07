Ratownicy w Sopocie nie wytrzymali. Skrajna głupota turysty

Sopot. Brawura i głupota plażowicza

W czwartek 22 lipca doszło do niebezpiecznego incydentu: wczesnym przedpołudniem, ratownicy sopockiego WOPR-u wyłowili z morza nieprzytomnego mężczyznę. Na brzegu okazało się, że oprócz przewlekłych chorób, niedoszły pięćdziesięcioletni topielec posiadał widoczną nadwagę. Nie przeszkadzało mu to jednak, w ramach urlopowego wypoczynku, wypić sześć piw do godziny 12 w południe i pójść popływać.