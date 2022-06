Pijany kierowca wypadł z kabiny tira. Szokujący finał interwencji w Krasnymstawie

Policjanci patrolujący krasnostawską obwodnicę zauważyli tira, którego kierowca miał problem z utrzymaniem jazdy w linii prostej. Natychmiast przystąpili do próby zatrzymania pojazdu. Kierowca nie reagował jednak na żadne sygnały wzywające go do zatrzymania. Samochód policyjny musiał go wyprzedzić, dopiero wtedy mężczyzna z tira zjechał na pobocze.