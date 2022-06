Policjanci przecierali oczy ze zdumienia. Absurdalna sytuacja na drodze w Józefowie

Gdy policja zatrzymała kierującego renault, okazało się, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. Alkomat wykazał, że w wydychanym powietrzu znajdują się blisko 3 promile. Ale nie tylko to wprawiło policjantów w osłupienie. Okazało się bowiem, że za kierownicą holowanego forda nie było nikogo. Pijany mężczyzna ciągnął pusty samochód. Szybko odkryto, że i na tym nie kończy się wina kierowcy. Czujni policjanci doszli do tego, że samochody były kradzione. Tym sposobem mężczyzna trafił za kratki, a auta o łącznej wartości 60 tysięcy złotych wróciły do właściciela.