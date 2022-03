Pijany kaliszanin zaatakował Ukraińca, a potem rzucił się na Polaka

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę 12 marca. Na jednym z kaliskich przystanków autobusowych pijany mężczyzna nachalnie prosił Ukraińca, by ten dał mu papieros. Obcokrajowiec odpowiedział niewyraźną polszczyzną, że nie pali, co wyraźnie pijanego agresora rozwścieczyło.