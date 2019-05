Pijany 54-latek pokazywał dziecku traktor. 1,5-roczny chłopiec w szpitalu

Nieszczęśliwy wypadek miał miejsce, kiedy mężczyzna uruchomił ciągnik chcąc włączyć klakson. 54-latek nie zdążył odejść od pojazdu i przewrócił się, a maszyna przejechała po nim oraz stopie siostrzeńca.

Do zdarzenia doszło we wtorek w miejscowości Dąbrowy (woj. warmińsko-mazurskie). 54-latek trzymał na rękach 18-miesięczne dziecko i pokazywał mu traktor. W pewnym momencie przez przypadek odpalił ciągnik chcąc włączyć klakson. Pojazd ruszył, bo był pozostawiony na biegu.

Zarówno 54-latek jak i chłopiec trafili do szpitala. Mężczyzna w ciężkim stanie do Ostrołęki, a chłopiec z urazem nogi do Olsztyna. W momencie zdarzenia wujek dziecka był pijany. Miał 2 promile alkoholu w organizmie. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.