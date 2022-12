Pijany 43-latek prowadził koparkę. Przed policją ukrył się pod stertą liści

43-letni mieszkaniec powiatu iławskiego wykazał się ułańską fantazją, która będzie go słono kosztować. Ukradł swojemu pracodawcy koparkę i ruszył w trasę. Gdy właściciel sprzętu go zatrzymał i chciał sprawdzić jego trzeźwość, uciekł w popłochu. Znaleźli go policjanci. Ukrył się w lesie, pod stertą liści.