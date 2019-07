Śmiertelny wypadek w Białymstoku. Koparka przejechała mężczyznę

Przy ulicy Produkcyjnej w Białymstoku doszło do tragedii. Koparka przejechała pracownika firmy budowlanej. Mężczyzna nie żyje.

Jak podaje lokalny portal poranny.pl, do tragedii doszło rano. 55-latek miał nawigować operatora koparki. Szedł tyłem i spadł do studzienki, a kierowca maszyny go nie zauważył.