Pijany 25-latek nocą zgubił się w górach. "Tym razem zdążyliśmy na czas"

Młody mężczyzna w piątek, 8 października, prosto po pracy wybrał się na imprezę służbową w rejonie Błatniej (Beskid Śląski). Około godz. 23.00 postanowił zejść do Jaworza-Nałęża, ponieważ rano czekały go jeszcze obowiązki. Okazało się to poważnym błędem, ponieważ był pod wpływem alkoholu, nie miał latarki i ani odpowiednio ciepłych ubrań.