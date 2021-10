Śląskie. Nie potrafił zejść z gór po imprezie integracyjnej, pomógł GOPR

Pierwszą akcję goprowcy przeprowadzili w nocy z piątku na sobotę. - Ratownik pełniący dyżur nocny w CSR Szczyrk otrzymał zgłoszenie o problemach mężczyzny przy zejściu z Błatniej do Jaworza Nałęża po imprezie firmowej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez osobę zgłaszającą 25-latek był ubrany nieadekwatnie do warunków pogodowych (temperatura ok. -2 stopnie Celsjusza) i nie posiadał oświetlenia. Schodząc sam prawdopodobnie szlakiem harcerskim stracił orientację w terenie i nie miał siły iść dalej. Kontakt urwał się ok godz. 1.30, mimo że telefon był w zasięgu – podali ratownicy.