Świętochłowice. Agresywny senior, musi szukać nowego mieszkania

Bytom. 19-latkowie pobili kobietę

Policjanci z Bytomia natomiast zatrzymali dwóch 19-latków, którzy pobili kobietę. Do zdarzenia doszło na ulicy Racławickiej. 41-letnia mieszkanka Bytomia zwróciła uwagę grupie młodych mężczyzn, stojących przy ulicy, żeby posprzątali po sobie śmieci, które wyrzucili na chodnik. Dwóch z nich podeszło do niej i zaczęło okładać ją pięściami, po czym uciekło do pobliskiej klatki schodowej. Na miejsce przyjechała załoga pogotowia, która udzieliła pomocy medycznej 41-latce. Mundurowi zatrzymali napastników. 19-latkowie byli pod wpływem alkoholu. Jeden z nich wcześniej groził innej kobiecie, która również zwracała uwagę za ich niestosowne zachowanie.