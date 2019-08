Pijane nastolatki wpadły do stawu. Miały ponad 3,4 promila

Dwie pijane dziewczyny w wieku 14 i 15 lat stały na pomoście jednego ze stawów w Zabrzu. Zauważył je przypadkowy przechodzień, zwracając im uwagę, że ich zachowanie jest niebezpieczne. Chwilę później obie wpadły do zbiornika.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w Zabrzu. Dwie dziewczyny w wieku 14 i 15 przebywały na pomoście na jednym ze stawów. Natknął się na nie przypadkowy przechodzień. Mężczyzna zauważył, że nastolatki są pijane i poprosił je o zejście z pomostu, żeby nie zrobiły sobie krzywdy.

Nagle jedna z nich straciła równowagę i wpadła do zbiornika wodnego - podaje zabrze.naszemiasto.pl. Kiedy przechodzień ruszył jej na ratunek do stawu wpadła druga z dziewczyn. W tym miejscu było jednak płytko. Na miejscu zdarzenia pojawiły się policja i pogotowie. Nastolatki trafiły do szpitala.