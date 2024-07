Pijana matka z dwójką dzieci potrąciła nastolatkę

Apel policji

- Apelujemy do kierowców o odpowiedzialność za kółkiem. Jazda pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających to jedna z najgorszych decyzji, jaką możemy podjąć w naszym życiu. Może ona przyczynić się do tragedii niewinnych osób. Pamiętajmy, że jako kierowcy jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego - przestrzega komisarz Żerański.