Pijana emerytka zabiła kobietę. Sąd nie miał litości

Podczas rozprawy wyznała: - Bardzo przepraszam, wolałabym być to ja, a nie ta kobieta. W toku śledztwa twierdziła, że nie nadużywa alkoholu i nie pamięta, czy tego dnia prowadziła samochód. - Jak jadę samochodem, to nie piję. Piję dwa razy w tygodniu jedno, dwa piwa. Nie pamiętam, co to za okazja była 18 października - mówiła, składając wyjaśnienia w postępowaniu przygotowawczym.