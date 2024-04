Wracali pieszo z Czech. Zrzucili znajomego z mostu

- Okazało się, że jest to ciało 45-letniego mieszkańca gminy Krzyżanowice - informuje sierż. sztab. Joanna Wiśniewska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. - Na miejscu do późnych godzin popołudniowych pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora. Początkowo zdarzenie mogło wyglądać na nieszczęśliwy wypadek bądź samobójstwo, ale szereg czynności wykonanych przez śledczych i poczynione ustalenia potwierdziły, że było to zabójstwo - dodaje.