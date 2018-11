Piętnaście zastępów straży walczy z pożarem w Żorach. Kłęby czarnego dymu nad miastem

Około północy w Żorach przy ul. Kleszczowskiej wybuch pożar. Ogień zajął składowiska odpadów sztucznych firmy, zajmującej się recyklingiem. Budynek znajduje się poza teren mieszkalnym. Film ze zdarzenia dostaliśmy od czytelnika na dziejesie.wp.pl.

Pożar wybuch w Żorach przy ul. Kleszczowskiej (woj. śląskie) około północy. Ogniem zajęło się składowisko odpadów firmy zajmującej się recyklingiem m.in. starych opon i wyrobów z gumy. Wysypisko ma powierzchnię ok. 1000 metrów kwadratowych. Wysokość obiektu to 5-6 m. Jak donosi czytelnik na dziejesie.wp.pl okoliczni mieszkańcy już wcześnie skarżyli się na "uciążliwego sąsiada", jednak nic to nie dało.