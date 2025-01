Piesi nie zdawali sobie sprawy. Wszystko nagrała kamera

Piesi z Bydgoszczy w oku kamery na przejściu przy przystanku tramwajowym. Bydgoscy policjanci, przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przeprowadzili działania "Bezpieczny pieszy" ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policja udostępniła nagranie z kamery ITS przy przejściu dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego. Podczas akcji ujawniono aż 66 wykroczeń przez pieszych. 37 z nich związanych było z przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, a 26 z niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci reagowali również na wykroczenia kierujących pojazdami wobec pieszych. Tych ujawnili 73. W główniej mierze związane były z przekraczaniem prędkości w rejonie przejść. Posypały się mandaty. Wystawiono łącznie 51 mandatów karnych oraz 85 pouczeń. Ponadto, funkcjonariusze sporządzili 3 wnioski o ukaranie do sądu.