Pies pogryzł czterolatkę. Dziecko zabrane do szpitala

- Do zdarzenia doszło około godziny 16. Czteroletnia dziewczynka została pogryziona przez psa rasy York. Dziecko zostało zabrane do szpitala. Wszelkie okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane przez policję w prowadzonym postępowaniu - przekazała we wtorek wieczorem w rozmowie z tvn24.pl oficer prasowa policji w Pułtusku komisarz Milena Kopczyńska.