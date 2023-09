Pies nagle zaatakował dziecko. Śmigłowiec LPR w akcji

Było o krok od tragedii. Wyprowadzany na smyczy pies nagle dopadł do 8-letniego dziecka i zaczął go gryźć w okolicach głowy. Dramat rozegrał się w Kobylej Górze w Wielkopolsce. Chłopiec został przetransportowany przez śmigłowiec LPR do szpitala.