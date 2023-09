Czarnek odleciał na konferencji. Szybka odpowiedź. "Trzech buców"

Ostra odpowiedź Sianeckiego

Na to spięcie w wieczornym programie "Szkło Kontaktowe" odpowiedział prowadzący Tomasz Sianecki. - Trzech damskich bokserów, przepraszam, muszę to powiedzieć, trzech takich buców, chamów potraktowało naszą koleżankę, że nóż się w kieszeni otwiera. Nie mogę patrzeć na to, co wyprawiają ci panowie, znakomite trio, trzech muszkieterów - mówił wyraźnie podirytowany dziennikarz stacji TVN.