Afera w rządzie PiS. Czarnek reaguje. "Proszę nie przewracać oczami"

- Osoby, które otrzymują i mogą wjechać do nas do kraju są zweryfikowane i te osoby, to są pracownicy tymczasowi, którzy również bardzo często na wniosek polskich przedsiębiorców przyjeżdżają, ale to są niewielkie odsetki w kontekście tego, co się dzieje na Lampedusie - odpowiedział Rafał Bochenek, a w trakcie swojej wypowiedzi nagle zwrócił się ponownie do dziennikarki TVN, aby "wytrzymała z ciśnieniem".