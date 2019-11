Pierwszym wyborem Dudy miał być Kaczyński. "Byłyby lepszy od Macierewicza jako marszałek senior"

To myślę że lepszym marszałkiem seniorem W jakim sensie tak ale Panie redaktorze też nie tak w jakim sensie byłby lepszym Jarosław Kaczyński jest człowiekiem który I tak i tak rządzi Polską Więc w jakim sensie byłoby to pokazanie Gdyby on był marszałkiem Jak sądzę nie jest nim Dlatego że Jarosław Z jakiś powodów nie lubi podkreślania fakturze jest A marszałek senior Ten fakt senioralną Podkreśla Tosia Antonina Zostaje marszałkiem seniorem Nowego same To jest najmniejszy problem dla mnie dużo większym problemem było to że Antoni Macierewicz był ministrem Obrony Narodowej Zostanie marszałkiem seniorem sejmu to tylko pokazuje Do jakich Sztandarów ale tu i teraz niech i Odwołuje się w prawo i w Antoni Macierewicz chciałby być sztandarem pięknej historii OK Ale jest niestety sztandarem bardzo złej polskiej polityki