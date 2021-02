Zginęła kobieta, maszynista skazany za przejechanie człowieka. "Skandaliczne"

Do wypadku doszło w grudniu 2018 roku. Wówczas pociąg jadący z Rybnika do Raciborza śmiertelnie potrącił 84-letnią kobietę. We wtorek zapadł wyrok w tej sprawie. Według Związku Zawodowego Maszynistów jest on szokujący.

Do wypadku doszło w grudniu 2018 roku. We wtorek maszynista został skazany przez Sąd Rejonowy w Raciborzu Źródło: East News