Pierwszy polski Krab zniszczony w Ukrainie

Julian Roepcke niemiecki dziennikarz zajmujący się wojną w Ukrainie zaapelował w związku z tym do Olafa Scholza, że należy dostarczyć do Kijowa "zdecydowanie więcej tego typu uzbrojenia", które jest niezbędne w toczących się na wschodzie kraju walkach. "Jeden prosty wniosek. Ukraina potrzebuje zdecydowanie więcej ciężkiego sprzętu, takiego jak ten (przyp.red. Kraby). Przesłanie to kieruję szczególnie do kanclerza Scholza" - napisał dziennikarz na Twitterze.