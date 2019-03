Pierwszy dzień wiosny – czwartek, 21 marca 2019. Dziś rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Sprawdź, jak witamy ją w Polsce

Pierwszy dzień wiosny – czwartek, 21 marca 2019. Dziś oficjalnie żegnamy zimę, na rzeczy kalendarzowej wiosny. Znasz polskie zwyczaje związane z 21 marca?

Pierwszy dzień wiosny – czwartek, 21 marca 2019

Dziś, w czwartek, 21 marca 2019 obchodzimy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny . Przypominamy jednak, że wiosnę astronomiczną powitaliśmy już wczoraj, 20 marca, gdy przypadła tzw. Równonoc wiosenna. To właśnie po niej Słońce przez pół roku będzie oświetlać mocniej północną półkulę Ziemi, a słabiej południową. Podczas równonocy centrum tarczy słonecznej był obecne tak samo długo zarówno pod, jak i nad horyzontem, a promienie Słońca prostopadle padały na równik. W praktyce oznacza to, że równonoc wiosenna stanowi drugi dzień (po równonocy jesiennej), kiedy dzień i noc mają dokładnie taką samą długość, gdyż trwają po 12 godzin.

Pierwszy dzień wiosny 2019 – zwyczaje związane z 21 marca

Istnieje wiele tradycji związanych z pierwszym dniem wiosny. 21 marca w wielu szkołach dużą popularnością cieszy się zwyczaj topienia Marzanny, czyli (zwykle szmacianej lub słomianej) kukły, która w kulturze rdzennych mieszkańców polski symbolizowała boginię zimy oraz śmierci. Pierwszy dzień wiosny pokrywa się również z praktykowanym przede wszystkim w Polsce i niektórych rejonach Litwy, Dniem Wagarowicza. To nieoficjalne święto uczniów często stanowi dla młodzieży pretekst do opuszczania zajęć szkolnych, na rzecz celebrowania wiosny na świeżym powietrzu. Trzeba jednak zaznaczyć, że Dzień Wagarowicza to tylko święto umowne, które nie zwalnia nikogo z obowiązku szkolnego. Na szczęście dla wielu uczniów, szkoły często organizują 21 marca „luźniejsze lekcje”, czyli szkolne imprezy, apele, konkursy edukacyjne oraz wycieczki szkolne, które mają zachęcić młodzież do pojawienia się w szkolnych murach.