Pierwszy dzień wiosny 2019: Kalendarzowa wiosna jest już coraz bliżej. Sprawdź, kiedy zacznie się cieplejsza pora roku

Pierwszy dzień wiosny 2019. Zima ma się ku końcowi i już w marcu powitamy cieplejszą porę roku. Sprawdź, kiedy dokładnie wypada kalendarzowa, a kiedy astronomiczna wiosna.

Pierwszy dzień wiosny 2019 – kiedy wypada astronomiczna wiosna?

Po równonocy wiosennej Słońce przez pół roku będzie oświetlać mocniej półkulę północną, a słabiej południową. W praktyce oznacza to, że równonoc wiosenna będzie jednocześnie pierwszym dniem astronomicznej wiosny, która w tym roku wypada we wtorek, 20 marca. W tym dniu centrum tarczy słonecznej jest obecne tak samo długo zarówno pod jak i nad horyzontem, natomiast promienie Słońca spadają na równik prostopadle. Oznacza to, że w równonoc wiosenną dzień i noc będą mieć dokładnie taką samą długość.