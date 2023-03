Pierwszy czarny bocian w Polsce. Do gniazda wróciła Skierka

Czarny bocian w Polsce. Pierwszy wrócił z południa Europy

Bociany powracają do gniazd zazwyczaj w połowie marca. Nie brakuje jednak okazów, które rozpoczynają podróż do Polski wcześniej - pod koniec lutego do stałego gniazda wrócił bydgoski bocian Maciek. Kilka dni później o powrocie bocianów poinformowali natomiast aktywiści z Grupy EkoLogicznej.