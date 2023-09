Pierwszy Challenger 2 zniszczony w Ukrainie. Do sieci trafiło nagranie

Jeden z 14 przekazanych Ukrainie przez Wielką Brytanie czołgów Challenger 2, miał zostać zniszczony przez Rosjan w walce pod Robotyne w obwodzie zaporoskim. Agencja Reutera udostępniła nagranie, na którym widać płonący wrak brytyjskiej maszyny. Nagranie zostało opublikowane przez żołnierzy rosyjskiej armii. Materiały publikowane przez Rosjan mają często charakter propagandowy. Jak podaje Reuters, czołg należał do do 82. Brygady Desantowo-Szturmowej, regularnie używającej przekazanych przez Wielką Brytanię Challengerów. Los ukraińskiej załogi nie jest znany, jednak jak podkreślał wcześniej producent z Wysp, nigdy żaden taki czołg nie został jeszcze zniszczony w walce, co więcej żaden z członków załogi nigdy nie zginął, dlatego jest nadzieja, że wojskowi Zełenskiego wyszli z tego uderzenia cało. Ważący 75 ton Challenger 2 to brytyjski czołg podstawowy trzeciej generacji, produkowany w latach 1994-2002. Oprócz brytyjskiej armii te maszyny służą również siłom zbrojnym Omanu, które kupiły łącznie 38 sztuk, z kolei strona ukraińska ma nadzieję, że wkrótce na front trafi więcej takich Challengerów.