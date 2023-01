Pierwsze bojowe użycie systemu Sztora. Nagranie z frontu

Pierwsze nagranie elektro-optycznego systemu zakłócającego Sztora TSzU-1-2M w akcji trafiło właśnie do sieci. Dotychczas nie wiadomo było, jak do końca działa ta rosyjska broń. Ukraińcy są już w posiadaniu takich systemów i zdołali zamontować je na własnych czołgach. Sztora stanowi dodatkowy środek obrony czołgu przed przeciwpancernymi pociskami kierowanymi, dalmierzami laserowymi oraz pociskami naprowadzanymi odbitym promieniem lasera. Do tego system ten jest aktywną ochroną pojazdów bojowych w formie "soft-kill", czyli osłania czołg przy pomocy multispektralnych granatów kamuflujących podczas walk na froncie. Jak zauważył Jarosław Wolski, niezależny ekspert wojskowy, na nagraniu z walk pod Swatowem pierwszy raz widać działanie "militarnego kamuflażu", gdy T-90 oddaje strzał w kierunku celu, chwilę później detonowane są granaty kamuflujące, przez co, załoga pojazdu staje się trudniejszym celem do trafienia. Na przestrzeni ostatnich lat usprawniono ten sprzęt poprzez udoskonalenie detektorów przy poszerzeniu ich zakresu pracy oraz kątów, w których zdecydowanie szybciej i łatwiej wykrywa się wrogi cel.