Pierwsza w tym roku niewypłacalność biura podróży. Co z klientami?

Pierwszy w tym roku organizator turystyki w Polsce ogłosił niewypłacalność. Touroperator Rejsclub.pl poinformował na stronie internetowej, że wszystkie obecnie odbywające się wycieczki zostaną zakończone w planowany sposób, a firma pokryje koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Znane biuro podróży z Gdańska o niewypłacalności poinformowało w komunikacie na swojej stronie internetowej. Oznacza to, że firma, od lat zajmująca się organizacją rejsów wycieczkowych, nie jest w stanie wywiązywać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami (np. hotelami czy liniami lotniczymi), których termin rozpoczęcia przypada po 8 lutego br. - podano w komunikacie.

Nie wiadomo, ilu klientów biura jest w tej chwili za granicą, ale pewne jest, że Rejsclub.pl posiadał gwarancję ubezpieczeniową w wysokości 830 tys. zł, ważną do 26 grudnia 2018 r. Oznacza to, że wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zostaną zakończone w planowany sposób, a firma pokryje wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

- Pełnomocnik firmy złożył zawiadomienie o niewypłacalności w urzędzie marszałkowskim. Deklaruje w nim, że wszyscy obecnie podróżujący wrócą z wycieczek bez żadnych problemów (liczba uczestników nie została podana) - mówi w rozmowie z WP Michał Piotrowski, rzecznik Marszałka Województwa Pomorskiego.