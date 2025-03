Pierwsza taka wizyta Putina od dawna. Pojawił się bez garnituru

- Rzeczywiście, naszym zadaniem w najbliższej przyszłości, w jak najkrótszym czasie, jest ostateczne pokonanie wroga, który wdarł się na terytorium obwodu kurskiego i nadal prowadzi tu operacje wojskowe - mówił Władimir Putin podczas swojej wizyty w obwodzie kurskim. Relację rosyjskich mediów z wizyty Putina opublikowała agencja Associated Press. Materiały Rosjan mają najczęściej charakter propagandowy. Jak podała AP, w środę w centrum dowodzenia rosyjskich wojsk w obwodzie kurskim pierwszy raz od dawna pojawił się przywódca Rosji. Putin ostatni raz w tym regionie był przed ofensywą Ukraińców w 2024 roku. Co więcej w samym wojskowym ubraniu ostatni raz publicznie wystąpił w 2023 roku, gdy odwiedził dowództwo wojskowe w Chersoniu i Ługańsku. Teraz jego przyjazd miał na celu zweryfikowanie informacji i postępu rosyjskich wojsk w obwodzie kurskim. - Oczywiście musimy pomyśleć, prosiłbym, aby w przyszłości pomyśleć o utworzeniu strefy bezpieczeństwa wzdłuż granicy państwowej. O tym też musimy pomyśleć - ocenił Putin. Swoje słowa wypowiedział do najwyższych rangą dowódców wojskowych, w tym do szefa Sztabu Generalnego, gen. Walerija Gierasimowa. W swojej propagandowej przemowie podkreślił konieczność szybkiego pokonania przeciwnika i całkowitego wyzwolenia regionu spod ukraińskiej kontroli. Zaznaczył również, że ukraińscy żołnierze schwytani w obwodzie kurskim będą "traktowani jako terroryści", co oznacza, że nie będą objęci ochroną wynikającą z Konwencji Genewskich. Obecność dyktatora w mundurze wojskowym miała na celu podkreślenie jego zaangażowania w działania militarne oraz wsparcie dla rosyjskich sił zbrojnych walczących w tym regionie.