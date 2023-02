Pierwsza rekonstrukcja twarzy Nabatejki. Zobacz, jak wyglądała starożytna kobieta

To przełomowe odkrycie i niezwykłe dzieło naukowców. Pierwszy raz w historii udało się zrekonstruować twarz starożytnej Nabatejki, członkini starożytnego ludu pochodzenia semickiego. Zespół badaczy z Arabii Saudyjskiej w 2019 r. odnalazł w ruinach starożytnego miasta Hegra szczątki ok. 80 osób. Najlepiej zachowany był szkielet jednej z kobiet. Badania wykazały, że to Nabatejka, którą pochowano w grobowcu ponad 2 tys. lat temu. Kobietę nazwano Hinata. Później zapadła decyzja, by odtworzyć jej twarz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Proces rekonstrukcji odbył się w Londynie. Uczestniczyli w nim archeolodzy, antropolodzy, eksperci od rekonstrukcji sądowej i artysta techniki 3D. W lipcu 2020 r. zakończono proces rekonstrukcji i przez prawie kolejne trzy lata trwały żmudne prace nad wykonaniem silikonowego popiersia Hinaty. Efekt finalny zaskoczył nie tylko naukowców, szybko stając się archeologiczną sensacją na świecie. Dzieło zespołu badaczy zainteresowało agencję Associated Press, która opublikowała nagranie z procesu rekonstrukcji, pokazując efekt finalny. W I wieku p.n.e. Nabatejczycy osiedlili się w Hegrze na terenach dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Słynęli z handlu kadzidłami, przyprawami i luksusowymi towarami.