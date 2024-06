Pierwsza przegrana PiS od dekady. Jak przyjął to Kaczyński?

Europoseł Ryszard Czarnecki towarzyszył w niedzielę prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu podczas wieczoru wyborczego. - Co mówił Kaczyński w kuluarach? Był zadowolony z wyniku PiS? - z takim pytaniem Paweł Pawłowski zwrócił się do gościa programu Poranek Wyborczy w WP. - Nie był przybity. Wiedział, że te wybory nie są końcem, tylko etapem. Będziemy się przygotowywać do wyborów prezydenckich. Myślę, że to będą bardzo ciekawe wybory - odparł Czarnecki. - Jest grono kandydatów, ale myślę, że nie ma jeszcze kandydata po stronie Koalicji Obywatelskiej - dodał, pytany, czy PiS ma już swojego kandydata na fotel prezydenta. - Nie wierzę w deklarację Tuska, że nie wystartuje. Kiedyś mówił, że nie wystartuje do Brukseli na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej, a wystartował. Myślę więc, że może wystartować w wyborach prezydenckich - ocenił polityk PiS. Prowadzący program zwrócił się do swojego drugiego gościa, posła Konrada Frysztaka z Koalicji Obywatelskiej, z pytaniem o kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na prezydenta. - To nasz naturalny kandydat, który, gdyby nie wypaczające działania TVP i agend rządowych, prawdopodobnie mógłby już być prezydentem od pięciu lat. Nie został prezydentem, ale wierzę, że w przyszłym roku będzie naszym reprezentantem na arenie międzynarodowej w zakresie tego, co leży w kompetencjach pana prezydenta - stwierdził poseł KO. - Jeszcze jest parę miesięcy, i dla nas, i dla naszych rywali - mówił Ryszard Czarnecki pytany o kandydata PiS. W tym kontekście prowadzący wymienił pojawiające doniesienia o ewentualnym starcie w wyborach Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło czy Marcina Mastalerka. - Widzę, że pan się uśmiecha. Jacek Kurski powiedział o Marcinie Mastalerku, że to postać komiczna i nie należy zwracać na nią uwagi - zauważył prowadzący. - Każdego polityka, zwłaszcza takiego, który pełni funkcje publiczne, szanuję i nie uważam, że tak należy mówić o ludziach - odparł Czarnecki. - Myślę, że tych kandydatów jest sporo. Decyzji jeszcze nie ma. Myślę, że to jest kwestia listopada, grudnia, kiedy go ogłosimy - dodał Ryszard Czarnecki.

