Pierwsza Dama podziela obawy ws. "lex Czarnek"? Wiceminister uderza w posłanki opozycji

- Nie chcę tych pań w żaden sposób obrażać ani tym bardziej znieważać, natomiast one w moich oczach są mało wiarygodne, jeśli chodzi o przekaz. Niejedna z nich dokonała znieważenia mojej osoby, używając słów powszechnie uważanych za wulgarne. Zatem wiarygodność osób, które obrażają innych parlamentarzystów, jest dosyć słaba - powiedział w programie "Newsroom" WP wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Mateusz Ratajczak pytał go o posłanki opozycji, które rozmawiały na temat "lex Czarnek" z Agatą Kornhauser-Dudą. Jak później relacjonowały parlamentarzystki, Pierwsza Dama podzieliła ich obawy co do zawartych w projekcie MEiN zapisów. Rzymkowski zapewnił, że minister Czarnek jest gotowy spotkać się z żoną prezydenta, by rozwiać wszelkie jej wątpliwości. Przypomniał, że najprawdopodobniej w czwartek szef MEiN w sprawie "lex Czarnek" spotka się z Andrzejem Dudą. - Uważam, że z racji na sympatię obydwu panów (…) będzie to dialog w duchu wzajemnej życzliwości i zrozumienia - ocenił.