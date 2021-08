WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Trójmiasto Najnowsze agata duda + 3 pierwsza damajan maria jackowskipodwyżki dla polityków MRM Dzisiaj, 04-08-2021 21:56 Pierwsza dama otrzyma pensję? "Kwestia ta musi być uregulowana" Dotychczas żadna pierwsza dama w ramach pełnienia swojej funkcji nie otrzymywała wynagrodzenia. Czy przy okazji podwyżek dla polityków może się to zmienić? - Myślę, że ta kwestia będzie uregulowana. Zresztą, jeśli odseparujemy emocje polityczne i ocenę bieżącej pary prezydenckiej i spojrzymy na to z merytorycznego punktu widzenia, to trzeba jasno i otwarcie powiedzieć, że pierwsza dama de facto wykonuje funkcje protokolarne i reprezentacyjne, które są też funkcjami zawodowymi - komentował w programie "Newsroom WP" Jan Maria Jackowski, senator z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Prowadzący Sebastian Ogórek dopytywał, czy kwestia wynagrodzenia dla pierwszej damy znajdzie się w procedowanym projekcie. - Tego nie wiem. Mam nadzieję, że po prostu będziemy w stanie w sposób racjonalny i merytoryczny o tym dyskutować. W sposób wolny od emocji - podkreślał senator Jackowski. Rozwiń wrażenie że to jest trochę niewoln … Rozwiń Transkrypcja: wrażenie że to jest trochę niewolnica państwa czyli pierwsza dama bo oni zapomniano po raz kolejny przy okazji Tej a tej ustawy i ona mi może nie odkłada się i żadna składka zdrowotna żadna z nie może pracować No i nie dostaję żadnego żadnego wynagrodzenia też tutaj w tej proporcjach związanych z podwyżkami na zapomniano o tej pierwszej Damie No myślę że ta kwestia będzie uregulowana Zresztą jeżeli od separuje my emocje polityczne ocenę bieżącego pary prezydenckiej obecnej ale na to spojrzymy właśnie z punktu widzenia merytorycznego to trzeba jasno i otwarcie powiedzieć że pierwsza dama de facto wykonuje funkcję protokolarne reprezentacyjne które parekselans są funkcjami zawodowymi tak no przecież jeżeli przyjeżdża para królewska z jakiegoś kraju Czy para prezydencka Czyja delegacja Gdzie jest położone będzie dopisany do tych przepisów właśnie wynagrodzenie tego nie wiem Mam nadzieję że po prostu będziemy w sposób racjonalny i merytoryczny o tym dyskutować wolny od emocji