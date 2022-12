"Pieniądze w torbach ze Świętym Mikołajem". Włoska prasa o Katargate

Lobbował za liberalizacją handlu z Marokiem

Z kolei włoski dziennik "Il Fatto Quotidiano" poinformował, powołując się na ustalenia śledczych, że 10 lat temu Panzeri jako eurodeputowany zaangażował się, by przekonać innych posłów do zaaprobowania przez PE przepisów w sprawie liberalizacji handlu artykułami rolnymi z Maroka. Były one, jak wyjaśnia gazeta, niekorzystne dla włoskich rolników.