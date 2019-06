Pieniądze służą do ograniczania wolności słowa. Freedom House stawia niepokojącą diagnozę

Wolne media są w odwrocie, uważają autorzy raportu amerykańskiej organizacji Freedom House. Rządy w słabych demokracjach używają pieniędzy dla wspierania swojej prasy i uciszania krytyki. Węgry są negatywnym przykładem dla Europy.

Do niedawna dziennikarze represjonowani przez swoje rządy mogli szukać oparcia w USA. Według analityków z Waszyngtonu to się zmieniło wraz z dojściem do władzy Donalda Trumpa. Freedom House podkreśla, że na skutek działań aktualnego gospodarza Białego Domu, ale także zalewu informacji zmanipulowanych lub niesprawdzonych, Amerykanie utracili dużą część zaufania do mediów. Z tego powodu nękani dziennikarze poza granicami USA nie mogą już liczyć na wsparcie z USA, co źle wróży wolności słowa i demokracji na przyszłość.