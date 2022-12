Pieniądze od Putina? Niepokojące tropy z Rosji

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zarzucił Rosji, że nie realizuje porozumień w Syrii. Co to oznacza dla stosunków Ankary z Moskwą? - To forma nacisku Turcji. Jednak Rosji jest potrzebna Turcja do różnych negocjacji - powiedziała w programie "Newsroom" WP dr Karolina Wanda Olszowska, turkolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zauważyła też, że oba państwa będą utrzymywać relacje, póki będzie to korzystne dla dwóch stron, bo to sojusz bardzo pragmatyczny. - Pojawiają się informacje, że jeśli Erdogan wygra wybory, to będzie to duża zasługa wsparcia finansowego m.in. z Rosji - zaznaczyła dr Olszowska. Jej zdaniem Turcja jednocześnie nadal będzie przekazywać Ukrainie broń, w tym najsłynniejsze drony Bayraktar. Więcej w materiale wideo, a najnowsze informacje na temat wojny w Ukrainie w serwisie WP Wiadomości.