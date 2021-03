Pielgrzymki mniej znaczące po śmierci Jana Pawła II? Tak piszą portugalskie media

Pielgrzymi papieskie znacznie straciły na znaczeniu po śmierci Jana Pawła II. Do takiej konkluzji doszły portugalskie media przy okazji podsumowania ostatniej podróży pochodzącego z Argentyny Papieża Franciszka do Iraku. W przekazach podkreślano, że pomimo tego papież Franciszek na chwilę przywrócił dawną wagę tego rodzaju wyjazdów.

Stołeczne Radio Renascenca podkreśla symboliczny wymiar ostatniej podróży papieża do Iraku. Zwraca uwagę na to, że nie tylko była to pierwsza wizyta w zdewastowanym przez terrorystów kraju Bliskiego Wschodu, lecz w ogóle pierwsza podróż głowy Kościoła Katolickiego do "ziemi proroka Abrahama".