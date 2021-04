Pielgrzymka motocyklistów 2021. Tłum na Jasnej Górze w Częstochowie. Jarosław Sellin komentuje

W niedzielę na jasnogórskich błoniach zaroiło się od motocyklistów z całej Polski. Mimo pandemicznych obostrzeń kilka tysięcy osób wzięło udział we mszy świętej w intencji bezpiecznej jazdy. Część uczestników zapomniała o panujących obostrzeniach. Dystans między uczestnikami zlotu był mniejszy niż powinien, a maseczki powędrowały na brodę. Sprawę komentował w programie "Tłit" wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin. - Maszyna od maszyny jednak stoi w odległości stoi. Ale nie chcę tego usprawiedliwiać. Jeżeli ludzie bez maseczek koło siebie stoją, to tak być oczywiście nie powinno. Również organizatorzy takich uroczystości powinni zwracać uwagę ludziom na to, że tak być nie powinno - przekonywał Sellin.

