Pielgrzymka do Medjugorie zorganizowana nielegalnie? Organizator zabiera głos

"Odszkodowania w dziesiątkach milionów złotych"

O ocenę sytuacji poprosiliśmy dr Piotra Cybulę, radcę prawnego. - Na podstawie ogólnodostępnych informacji nie wiemy, kto z kim zawierał umowy i jaką one miały treść. To z punktu widzenia, kto ponosi odpowiedzialność, powinno zostać wyjaśnione - twierdzi Cybulski i podkreśla, że brak wpisu do rejestru nie może być traktowany jako bezpośredni związek z wypadkiem.