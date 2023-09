Piekło wojny od środka. Krwawe walki pod Bachmutem

Mnożą się problemy Rosjan w obwodzie donieckim. Siły ukraińskie po wyzwoleniu Kliszczijiwki, zdaniem BBC zdobyły "klucze do Bachmutu". Wszystko dlatego, że najnowsza strategia polegać ma na okrążeniu Rosjan w Bachmucie, a także ich pozycji obronnych pod miastem. Agencja AP udostępniła nagranie, na którym można zobaczyć, jak wygląda front w tym regionie od kulis oczami żołnierzy z 3. Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy. W wyniku krwawych walk obie strony konfliktu mają poważne straty w ludziach. Z tą różnicą, że Ukraińcy działają zgodnie z planem, wypędzając Rosjan z kolejnych miejscowości. W trakcie nagrania o obecnej sytuacji pod Bachmutem opowiedział dowódca 3. Brygady Szturmowej, Fejda. Jego zdaniem, wojna na pełną skalę, która rozpoczęła Rosja, rodzi szansę na to, by Ukraina w końcu oderwała się od rosyjskich wpływów na zawsze i zostawiła w niepamięć Związek Radziecki. Co więcej, 16 września jego podopieczni odbili z rąk Rosjan wieś Andrijiwkę, która pozwala odciąć część wojsk Putina w Bachmucie od zaopatrzenia. Fejda wytłumaczył też, dlaczego postępy sił ukraińskich w tym regionie trwają tak długo. Jego zdaniem, "wojna to nauka", której nie można wygrać wyłącznie wojskowym sprzętem. - Każdy, kto mówi, że poruszamy się powoli powinien przyjść i spróbować samemu przynajmniej raz. Wtedy zrozumie. Każdy myśli, że to takie proste. Wojna to nauka i nie można jej wygrać tylko za pomocą broni - stwierdził ukraiński dowódca.