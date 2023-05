Piekło walk o Bachmut. Transport rannego żołnierza pod ostrzałem wagnerowców

Do sieci trafiło kolejne dramatyczne nagranie z walk o Bachmut. Tym razem agencja Reutera udostępniła wideo, które zarejestrowała kamera na hełmie Ukraińca. Widać na nim, z perspektywy żołnierza, moment odparcia rosyjskiego ataku na jednym z osiedli w mieście i transport rannego żołnierza pod ostrzałem wagnerowców. Żołnierze Zełenskiego zażarcie bronili swojej pozycji, strzelając do rosyjskich okupantów z okien czy piwnicy. Wszystko po to, by oczyścić drogę do pobliskiego punktu odbioru i oddać w ręce medyków rannego kolegę. Postrzelony w nogę Ukrainiec nie był w stanie samodzielnie przemieszczać się, dlatego na prowizorycznych noszach trójka wojskowych ryzykowała własne życie, wynosząc rannego żołnierza z budynku. W asyście dwóch strzelców Ukraińcy przenieśli się w bezpieczne miejsce. Następnie wszyscy wrócili na swoje pozycje, aby dokończyć misję i odeprzeć ataki wagnerowców.