Piekło w Izraelu. Posłanka pyta o działania Polski

Trwa piekło w Izraelu. Joanna Mucha została zapytana w programie WP i Radia Zet "Gra o głosy" o stanowisko Polski 2050 w tej sprawie. - Trudno o stanowisko po dwóch dniach wojny. Sytuacja jest na pewno poważna. Możemy mieć przypuszczenia dotyczące tego, że ta sytuacja jest w jakiś sposób inspirowana przez Rosję, bo to wydaje się w tej chwili oczywiste - powiedziała posłanka. - Polska dyplomacja, której nie ma, powinna dziś przede wszystkim działać na rzecz tego, żeby ściągnąć do Polski Polaków, którzy znaleźli się w Izraelu. (...) Nie widzę takich działań - podkreśliła. Dodała, że "z całą pewnością ta sytuacja odciąga uwagę Stanów Zjednoczonych od konfliktu w Ukrainie, dlatego być może było to w jakiś sposób inspirowane". - To wyposażenie, jakie ma dzisiaj Hamas, odstaje od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni - stwierdziła. Dodała, że jeszcze w tym tygodniu powinna być zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

