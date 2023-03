Piekło Bachmutu. Szli prosto na Rosjan

Walki o Bachmut przeniosły się na ulice miasta i do sieci trafiło nagranie z jednej z takich akcji. Kamera na hełmie Ukraińca zarejestrowała moment szturmu na pozycje Rosjan. Do akcji wkroczyli żołnierze z Samodzielnego Batalionu Szturmowego, którzy podlegają 10. Samodzielnej Brygadzie Górsko-Szturmowej. W ruinach budynku i jego okolicach od kilku dni przebywali ludzie Putina. Ukraińcy po zaplanowaniu całej akcji ruszyli na okupantów i odbili ten teren. Wyeliminowano dwóch wojskowych wroga, z kolei pozostała szóstka rzuciła się do ucieczki. Tak teraz wygląda front w Bachmucie. Obrońcy Kijowa albo bronią swoich pozycji, albo kawałek po kawałku odzyskują zajęte wcześniej tereny przez Rosjan.