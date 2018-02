Pięciu policjantów skazanych za tortury. Sąd nie miał wątpliwości

Policjanci zostali skazani na kary więzienia od roku do dwóch lat i dwóch miesięcy. Podczas przesłuchania podejrzanego o kradzież mieli przywiązać go do krzesła, bić i używać paralizatora.

Do zatrzymania trzech mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego doszło w Siedlcach w sierpniu 2012 r. Według relacji jednego z pokrzywdzonychw czasie przesłuchania, policjanci przywiązali go do krzesła, zakleili usta taśma, bili pięściami i pałkami policyjnymi. Policjanci mieli też używać paralizatora oraz polewać go zimną wodą. Podczas przesłuchania policjanci mieli straszyć, że przyjadą do podejrzanego do domu pobić siostrę lub brata i wywiozą do lasu. Podobnie mieli być potraktowani dwaj inni podejrzani.