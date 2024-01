Pięciolatka pod lupą Urzędu Skarbowego. Zajęli jej 500 plus

Zbieg nieszczęśliwych wypadków doprowadził do zadłużenia firmy w Urzędzie Skarbowym, który to zajął 19 wypłat 500 plus należnych pięciolatce. Nastąpiło też przejęcie wynagrodzenia dziewczynki za jedną z kampanii reklamowych. Co więcej, urząd wysłał pismo do agencji reklamowej z informacją o długach matki i wezwaniem, aby nie przelewać jej żadnych pieniędzy, lecz kierować na konto skarbówki.